إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة بغزة لا لوقف النار.. مصدر يكشف

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت في وقت سابق أن الولايات المتحدة تعارض أيضا وقف إطلاق النار في قطاع غزة لأنها تعتقد أن فترة الراحة ستسمح لحركة"حماس" الفلسطينية باستعادة عافيتها لمواصلة الهجمات على إسرائيل.

كما أشارت وزارة الخارجية إلى مدى ملاءمة فترات توقف إنسانية لمغادرة اللاجئين أو توصيل المساعدات الإنسانية. يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بلا هوادة ردا على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.فيما يتواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا ...

