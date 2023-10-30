إسرائيل تكثف غاراتها على غزة ليلاً... والمساعدات تتدفق إلى القطاع (تغطية مباشرة)

وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف دمّر بنى تحتية ومجمعات عسكرية لحركة «حماس»، لافتاً إلى استهداف نحو 600 هدف للحركة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتزامن التحرك العسكري في غزة مع موجة جديدة من الاعتقالات للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية مساءً حيث قبضت على نحو 50 فلسطينيا بينهم ناصر الدين الشاعر، وهو نائب رئيس الوزراء في حكومة إسماعيل هنية التي تشكلت في العام 2006.

إلى ذلك، تم إدخال 14 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ليصل عدد شاحنات المساعدات التي تم إدخالها خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 47 شاحنة. ودخلت القطاع مساء أمس قافلة من 33 شاحنة هي الأكبر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر (تشرين الأول). وقال الجيش الإسرائيلي إن القصف دمّر بنى تحتية ومجمعات عسكرية لحركة «حماس»، لافتاً إلى استهداف نحو 600 هدف للحركة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

إلى ذلك، تم إدخال 14 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ليصل عدد شاحنات المساعدات التي تم إدخالها خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 47 شاحنة. ودخلت القطاع مساء أمس قافلة من 33 شاحنة هي الأكبر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر (تشرين الأول). headtopics.com

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