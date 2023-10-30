إسرائيل تكثف هجماتها.. قتلى ودمار في غزة وتحذيرات من اتساع الصراع

في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي من وتيرة هجماته وعملياته العسكرية في قطاع غزة بعد الهجوم الواسع الذي شنه مسلحون من حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية أضرارا جسيمة بالقطاع وتتهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل بشن هجمات متعمدة بالقرب من ثاني أكبر مستشفى في مدينة غزة، في حين تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة الصراع ليشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

في ظل تكثيف الجيش الإسرائيلي من وتيرة هجماته وعملياته العسكرية في قطاع غزة بعد الهجوم الواسع الذي شنه مسلحون من حركة حماس داخل الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ألحقت الغارات الجوية الإسرائيلية أضرارا جسيمة بالقطاع وتتهم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إسرائيل بشن هجمات متعمدة بالقرب من ثاني أكبر مستشفى في مدينة غزة، في حين تتزايد التحذيرات من اتساع رقعة الصراع ليشمل مناطق أخرى في الشرق الأوسط.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: cnnarabic »

الرئيس الإيراني: إسرائيل تجاوزت 'الخطوط الحمراء' في غزة مما قد يجبر الجميع على التحركقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأحد، إن إسرائيل 'تجاوزت الخطوط الحمراء' في غزة، وهو ما 'قد يجبر الجميع على التحرك'، في إشارة إلى هجماتها على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تكثف هجماتها وتزايد الدعوات لإيصال المساعدات إلى غزةزاد الجيش الإسرائيلي عدد قواته التي تقاتل في غزة. وفي ظل تكثيف القتال يعاني القطاع الفلسطيني من أزمة خانقة، في ظل دعوات دولية بزيادة إيصال المساعدات. ومساء الأحد دخل عدد أكبر من الشاحنات القطاع عبر معبر رفح. اقرأ أكثر ⮕

غزة تستعيد الاتصالات والإنترنت... وعدد ضحاياها يجاوز الـ 8000 قتيل (تغطية مباشرة)عاودت إسرائيل هجماتها جواً وبحراً وبراً لتقتل العشرات وتصيب المئات في قطاع غزة المنهك من حصار مستمر منذ 22 يوماً، رغم عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

غزة تستعيد الاتصالات والإنترنت... وحصيلة القتلى تتجاوز الـ8000 (تغطية مباشرة)عاودت إسرائيل هجماتها جواً وبحراً وبراً لتقتل العشرات وتصيب المئات في قطاع غزة المنهك من حصار مستمر منذ 22 يوماً، رغم عودة تدريجية للاتصالات والإنترنت. اقرأ أكثر ⮕

جولة عربية جديدة في مجلس الأمن لوقف القتال بغزةفيما يشتعل القتال بين الجيش الإسرائيلي وحماس، وسط تحذيرات من اتساع الصراع إقليميا، يستعد مجلس الأمن لاجتماع طارئ آخر بشأن غزة، اليوم الاثنين، وتقول شبكة 'س اقرأ أكثر ⮕

مصر لتجاوز «حادثي سيناء»... تحذيرات للخارج وطمأنة للداخلحذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، قائلاً «إذا اتسع نطاق الصراع فستكون المنطقة عبارة عن (قنبلة موقوتة)». اقرأ أكثر ⮕