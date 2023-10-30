إسرائيل تطالب روسيا بحماية مواطنيها بعد أحداث المطار في داغستان

دعت إسرائيل السلطات الروسية، أمس الأحد، إلى حماية رعاياها، بعد سلسلة من الاعتداءات وقعت، مساء أمس، في جمهورية داغستان، جنوب روسيا، بعد هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.
وذكر البيان أن «دولة إسرائيل تراقب، بأقصى قدر من الاهتمام، محاولات الإضرار بالمواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان»، مضيفاً أن الحكومة الإسرائيلية تُواصل مراقبة الأحداث في داغستان. كذلك أفادت «وكالة الإعلام الروسية»، اليوم، بأن السلطات ألقت القبض على 60 شخصاً، بعدما اقتحم المئات مطاراً في منطقة داغستان الروسية أمس. وأكدت الوكالة أنه جرى التعرف على هوية 150 من أبرز المحتجّين، مضيفة أن تسعة من أفراد الشرطة أصيبوا في الواقعة، اثنان منهم يعالَجان في المستشفى.
وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه جرى عزل الركاب الإسرائيليين وتأمينهم داخل المطار، بعد الحادث الذي وقع في داغستان. ووفقاً للتقارير، كانت الخطة هي نقلهم جوّاً مباشرة إلى موسكو.قال حليف بارز للرئيس فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا ستصادر أصولاً مملوكة لدول الاتحاد الأوروبي، التي تعدها غير صديقة، إذا «سرق» الاتحاد أموال روسيا المجمدة. headtopics.com
وقالت الصحيفة، اليوم (الاثنين)، إن الجندي القتيل من القدس، دون ذكر أي معلومات إضافية. وأضافت أن المصابين ضابط وجندي من قوات الاحتياط. https://aawsat.
وترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف جوي ومدفعي مكثف على القطاع أدى إلى مقتل أكثر من 8 آلاف شخص نصفهم تقريباً أطفال، وفق آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لـ«حماس». وشدد غالانت على أن «تحركاتنا الميدانية هي جزء من جهودنا لإعادة الرهائن. ما لم تشعر (حماس) بالضغط العسكري، لن يتقدم شيء. هم يبحثون عن انهيار المجتمع الإسرائيلي في الداخل، ويستخدمون الرهائن بطريقة وحشية». headtopics.com
وسط إجراءات أمنية مشددة، سمحت السلطات الإيرانية الأحد بدفن الشابة أرميتا غراوند التي تُوفيت السبت، بعد نحو شهر على دخولها في غيبوبة، في ظروف غامضة، مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، في قطار الأنفاق بطهران.