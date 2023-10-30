إسرائيل تُجمد أموال السلطة الفلسطينية بذريعة 'دعم حماس'

أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم (الاثنين)، أنه أصدر تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية..

وطالب 'سموتريتش' الحكومة بإعادة تقييم سياستها بشأن تحويل الأموال، في ضوء ما وصفه بـ'دعم السلطة الفلسطينية لحركة حماس'، وفقاً لـ'فرانس برس'..وخاطب 'سموتريتش' رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلاً: 'أود أن أبلغكم بأنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر'.

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