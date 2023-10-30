إسرائيل تعيد فتح الخط الثاني من أنابيب المياه لقطاع غزة

أعادت إسرائيل فتح الخط الثاني من أصل ثلاثة خطوط توفر المياه لقطاع غزة، مما يسمح بتدفق 28.5 مليون لتر يوميا من إسرائيل إلى القطاع، وفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
جاء ذلك بحسب العقيد في الجيش الإسرائيلي إيلاد غورين، الذي يرأس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة بالأراضي الفلسطينية. وقال غورين بمؤتمر صحفي، بثه الموقع الإلكتروني لصحيفة"تايمز أوف إسرائيل"، الأحد، إن"خط الأنابيب الثاني أعيد فتحه يوم السبت".
ولفت أن فتح الخط سيسمح بتدفق ما مجموعه 28.5 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب يوميًا، وهي تشكل ما يزيد قليلاً عن نصف ما كانت إسرائيل تزود بها غزة (ما يقرب من 49 مليون لتر يوميًا)، قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر. headtopics.com
وقال غورين إن"هناك الآن ما يكفي من المياه التي يتم توفيرها لغزة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية"، زاعما أنه لا يوجد نقص في الغذاء أو الماء لسكان القطاع. وأشار أن كمية المساعدات الإنسانية التي سيتم نقلها إلى القطاع"ستزداد بشكل كبير" خلال الأسابيع المقبلة.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، قطعت إسرائيل المياه المنقولة عبر الأنابيب التي ترسلها إلى غزة، وذلك في أعقاب هجوم نفذته حركة حماس في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، بجانب أسرها ما لا يقل عن 239 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة. headtopics.com
بدوره، ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على غزة، وقتل 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة، كما قتل 116 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية"وفا".
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