إسرائيل تعلن مقتل 16 جندياً في التوغل البري بغزة.. وارتفاع الحصيلة إلى 331

ووصف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي الأربعاء، خسائر الجيش الإسرائيلي بأنها"مؤلمة". في السياق أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى بين ضباطه وجنوده، إلى 331 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال هاغاري:"سقط 331 قتيلاً في الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب (7 أكتوبر)".
وأضاف:"المقاتلون الذين سقطوا، قدموا مساهمة حاسمة لأمن إسرائيل، وبفضلهم سوف ننتصر"، مشيراً إلى"مقتل 11 جندياً بصاروخ مضاد للدروع في غزة". من جابنها، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، الأربعاء، تدمير 4 آليات إسرائيلية بقذائف"الياسين 105" في بلدة بيت حانون، فيما أفادت القناة 13 العبرية الخاصة بـ"ارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بمعارك غزة إلى 15 منذ الثلاثاء".ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام في مناطق عدة شمال غزة، وعند معبر إيرز الفاصل بين شمال القطاع وإسرائيل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استشهد خلالها أكثر من 8796 فلسطينياً، بينهم 3648 طفلاً، وأصيب نحو 22219، كما قُتل 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن 22 خبيراً إسرائيلياً بالقانون الدولي طلبوا من المدعي العام في البلاد التحقيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش واثنين من أعضاء الكنيست المؤيدين للاستيطان بتهمة "التسبب في جرائم حرب".
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية إن الحركة قدمت للأطراف الدولية "تصوراً شاملاً" يبدأ بوقف "العدوان" (على غزة)، وفتح المعابر، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل.قالت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية أنها دمرت دبابتين إسرائيليتين في منطقة مدرسة الزراعة في بيت حانون شمال شرق قطاع غزة.
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