إسرائيل تقطع الاتصالات عن غزة.. وتشن هجوماً هو الأعنف

وأفاد مراسل العربية/الحدث بأن القطاع يشهد قصفاً هو الأعنف منذ بداية الحرب.من جانبه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن قواته البرية ستوسع عملياتها الليلة، داعياً سكان مدينة غزة للتحرك جنوباً.
كما أضاف الجمعة، أن الجيش مستعد على كل الجبهات للحفاظ على أمن إسرائيل، وملتزم بمهمة وطنية هي إعادة الأسرى، وفق زعمه.انقطاع الإنترنت بشكل كامل في سياق متصل، قال المركز الفلسطيني للإعلام الجمعة، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة، لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها، إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاع.وذكر مرصد"نت بلوكس" أن منظومة الاتصالات بقطاع غزة انهارت.
من جانبها، أفادت شركة جوال الفلسطينية على صفحتها على فيسبوك، بأن خدمات الهاتف المحمول والإنترنت في القطاع انقطعت بصورة كاملة بسبب القصف الشديد.وقال مراسل العربية/الحدث في رسالة مسجلة قبيل انقطاع الإنترنت، إن محيط مجمع ناصر الطبي تعرض لقصف، ما أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات، وسط مخاوف من تعرض مستشفى الشفاء لقصف مماثل. headtopics.com
وفي رسالة مسجلة أخرى من محيط مستشفى ناصر، رصد وصول عدد من الضحايا والجرحى بينهم أطفال ونساء أصيبوا جراء القصف على مناطق عدة في القطاع، مشيراً إلى حدوث فوضى جراء انقطاع الإنترنت والاتصالات، وعدم قدرة الطواقم على التواصل فيما بينها.في حين أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انقطع عن الاتصال بغرفة عملياته في القطاع بشكل كامل.
أتى ذلك بعد اتهامات وجهها الجيش الإسرائيلي لحركة حماس"باستخدام المستشفيات وتحويلها مواقع لعناصرها، وتخزين الوقود فيها"، الأمر الذي نفته الحركة جملة وتفصيلا واعتبرته مجرد"أكاذيب".في المقابل، أطلقت كتائب القسام رشقة صواريخ باتجاه عسقلان وأسدود حيث دوت صفارات الإنذار، كما طالت الصواريخ تل أبيب ووسط إسرائيل.وأعلنت حركة حماس أنها أطلقت"رشقات صاروخية" في اتجاه إسرائيل، رداً على القصف الإسرائيلي الكثيف الذي يتعرض له شمال قطاع غزة. headtopics.com