إسرائيل تقصف أهدافاً في سوريا رداً على إطلاق صواريخ

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من جانبه، قال مصدر عسكري، وفق بيان عن وزارة الدفاع السورية نقله الإعلام الرسمي: «نحو الساعة 1.35 من فجر اليوم (22:35 بتوقيت غرينتش)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ، مستهدفاً موقعين لقواتنا المسلَّحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية، منها «موقع كتيبة مدفعية قرب مدينة نوى بريف درعا».

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أمس الأحد أن 33 شاحنة محملة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة الأحد عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، حسبما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وشدد التقرير على أن «الإدخال الطارئ للوقود لتشغيل المعدات الطبية ومرافق المياه والصرف الصحي أمر ضروري على وجه التحديد».فلسطينية تنتظر الخبز أمام أحد المخابز في غزة (أ.ب) headtopics.com

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية. واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.ودمرت آلاف المباني في القطاع المكتظ البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، نزح أكثر من نصفهم.

وأفاد المرصد السوري، أمس الأحد، بدوي انفجارات ناجمة عن استهداف طائرات مسيَّرة لقاعدة «الشدادي» الأميركية، جنوب الحسكة شرق سوريا، في استمرار لعمليات قصف للقواعد التي تأوي جنوداً من التحالف الدولي في العراق وسوريا. headtopics.com

وكان المرصد قد أشار، يوم الجمعة، إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الفصائل الموالية لإيران جرَّاء ضربات أميركية على مواقع للفصائل في ريف دير الزور الشرقي.

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