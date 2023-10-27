إسرائيل تتهم 120 دولة دعت لوقف إطلاق نار إنساني في غزة بـ'الدناءة'

اتهمت إسرائيل، مساء الجمعة، 120 دولة تبنت في الأمم المتحدة قرارا لإرساء وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بـ"الدناءة"، معلنة رفضها القاطع لأي دعوة من شأنها وقف إطلاق النار.وقال:"نرفض رفضا قاطعا الدعوة الدنيئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار (في قطاع غزة)".ومساء الجمعة، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وتنفذ إسرائيل منذ 3 أسابيع عملية عسكرية في قطاع غزة أطلقت عليها اسم"السيوف الحديدية" دمرت أحياء بكاملها، وأسقطت 7326 شهيدا، منهم 3038 طفلا، و1726 سيدة، و414 مسناً، إضافة إلى إصابة 18967 مواطناً بجراح مختلفة.

وخلال الفترة ذاتها قتلت حركة"حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، كما أسرت ما يزيد على 220 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء. headtopics.com

اقرأ أكثر:

aa_arabic »

وزارة الدفاع التركية: المساعدات لغزة مستمرة.. وندعو إسرائيل لوقف هجماتهاأشارت وزارة الدفاع التركية إلى أن أنقرة لا تزال تدعو إسرائيل لوقف هجماتها على المدنيين في غزة فوراً، إضافةً إلى إنشاء ممر إنساني، وقالت إن المساعدات التركية لغزة مستمرة. اقرأ أكثر ⮕

استهداف غزة.. مناشدة من حماس وقلق بالغ في القطاع الصحيدعت حماس العالم إلى 'التحرك الفوري' لوقف الضربات الإسرائيلية التي اشتدت مساء الجمعة على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

أردوغان لأوروبا: كم طفلا يجب أن يموت حتى تطلبوا وقف النار في غزة؟في معرض تعليق الرئيس التركي على الرفض الأوروبي للدعوة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

أونروا: غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض وغياب المساعداتمفوض عام وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني: نطالب بوقف إطلاق نار إنساني لضمان تدفق مستمر للمساعدات - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

أونروا: غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض وغياب المساعداتمفوض عام وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني: نطالب بوقف إطلاق نار إنساني لضمان تدفق مستمر للمساعدات - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

دعوة رئيس بلدية لندن لوقف إطلاق النار بغزة تضغط على زعيم «العمال»دعا رئيس بلدية لندن صادق خان إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، متجاوزاً دعوات حزبه الداعي لهدنة إنسانية لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕