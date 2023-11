إسرائيل: نتقدم في غزة.. ومعارك قوية تجري في الداخل

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس أضرارا جسيمة في الموقع، فيما أكد عناصر في الدفاع المدني انتشال"عائلات بأكملها" من المكان.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن عدد الأطفال الذين قتلوا نتيجة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ بدء التصعيد في الشرق الأوسط، في 7 أكتوبر، تجاوز 3.6 ألف طفل.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء:"عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من الشهر الماضي ارتفع إلى 8805، بينهم 3648 طفلاً و2290 سيدة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 22219". في المقابل، قتل الكثير من الأجانب أو جرحوا أو احتُجزوا رهائن لدى حماس منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على إسرائيل.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل بحسب السلطات معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس حسب السلطات.ووفقا للجيش الإسرائيلي، تحتجز حماس 240 رهينة من إسرائيليين ومزدوجي الجنسية وأجانب، وأفرجت الحركة عن أربع نساء منهم، وتم تحرير جندية خلال عملية برية، بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما أعلنت حماس في 26 تشرين الأول/أكتوبر مقتل"نحو 50" رهينة جراء القصف الإسرائيلي.

والأربعاء أضافت حماس أن 7 رهائن بينهم 3 من حاملي جوازات سفر أجنبية قتلوا في قصف إسرائيلي على أكبر مخيمات قطاع غزة. ولم تؤكد إسرائيل هذا الرقم.فيما يتواصل القصف على عدة مناطق في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأربعاء سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALARABIYA »

