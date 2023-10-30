إسرائيل تقصف موقعين عسكريين سوريين في ريف درعا

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وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو قصفت ما وصفها بأنها «بنية تحتية عسكرية» في الأراضي السورية. وذكر المرصد أن الغارات استهدفت أهداف عسكرية في محيط مدينة نوى بريف المحافظة الغربي، حيث أفاد بوقوع انفجارات عنيفة على خلفية الغارات هذه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية.تواصلت عمليات القصف والاستهداف في سوريا، وبينما استهدفت طائرات مسيرة قاعدة «الشدادي» الأميركية، قصفت قوات «قسد» بالمدفعية مناطق نفوذ ميليشيات إيرانية.أعلن البيت الأبيض أمس (الجمعة) أن الضربات الأميركية التي نفذت الخميس في سوريا استهدفت مخزونات ذخيرة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وفي اتصاله مع الرئيس المصري، اتفق الرئيسان على «التسريع والزيادة في تدفُّق المساعدة إلى غزة بدءاً من اليوم وبشكل متواصل»، بينما أكد السيسي لبايدن أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية». headtopics.com

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أمس، تداعيات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها مع وزراء خارجية إيران وفرنسا وسريلانكا وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، كلّاً على حدة. وتلقى الوزير اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ودعا الجانبان إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

وفي حين يتبادل الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» اللبناني إطلاق النار يومياً منذ بدء الصراع في غزة قبل 3 أسابيع، أعلن «حزب الله» أنه أسقط «مسيرة إسرائيلية» بصاروخ أرض - جو، في حين قالت «كتائب عز الدين القسام» في لبنان، إنها أطلقت 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل. headtopics.com

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