إسرائيل ترفض 'النهج المتوازن' للصليب الأحمر

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين كوهين ورئيسة الصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية نشرته على موقعها الرسمي. وبحسب البيان:"طالب كوهين، الصليب الأحمر بإجراء زيارة فورية لجميع المختطفين الإسرائيليين في غزة الذين تحتجزهم حماس (..) وتوفير العلاج الطبي لهم".

وهناك ما يزيد على 239 إسرائيليا أسرتهم"حماس" إثر هجوم نفذته في منطقة"غلاف غزة" في 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.واعتبر أنه"ليس للصليب الأحمر الحق في الوجود إذا فشلت في زيارة المختطفين" الموجودين لدى"حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة.

وتابع:"على الصليب الأحمر أن تتحرك بحزم وبصوت واضح وبكل أدوات الضغط من أجل زيارة المختطفين في أسرع وقت ممكن"، وفق نص البيان. وقال إنه"من المناسب للصليب الأحمر أن تركز على الكارثة الإنسانية الكبرى التي تلحقها منظمة حماس بغزة، وليس بدولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وحتى الساعة 16:30 (ت.غ)، لم تعقب اللجنة الدولية للصليب الأحمر على ما ورد في بيان الخارجية الإسرائيلية. ومنذ فجر الثلاثاء، تصاعدت الاشتباكات والمواجهات المباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي"كتائب القسام" والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على غزة، قتل خلالها أكثر من 8796 فلسطينيين، بينهم 3648 طفلا، وأصاب 22219، كما قتل 126 فلسطينيا واعتقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AA_ARABIC »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: 'الصليب الأحمر' تعلن مغادرة سبعة من موظفيها قطاع غزة عبر معبر رفحقالت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ألينا سينينكو، إن سبعة موظفين من المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر غادروا قطاع غزة اليوم عبر معبر رفح الحدودي.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AA_ARABIC: الجيش الإسرائيلي يعلن نشر سفن عسكرية في منطقة البحر الأحمرغداة إعلان الجيش اعتراض صاروخ أرض ـ أرض أطلق باتجاه إسرائيل من منطقة البحر الأحمر - Anadolu Ajansı

مصدر: aa_arabic | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: 'الوقود سينفذ من المستشفيات'.. تحذيرات من كارثة تهدد غزةحذر المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، من أن كل دقيقة تمر تزيد من خطورة الكارثة الإنسانية في القطاع، في ظل الانهيار الذي تعاني منه المن

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: الصليب الأحمر الدولي يستنجد: لا غذاء ولا دواء في غزةعلى الرغم من دخول أكثر من 150 شاحنة مساعدات إلى غزة، إلا أن المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة سهير زقوت، أكدت أن هذا العدد يشكل نقطة في بحر الاحتياجات

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: في غزة... عمليات جراحية على ضوء الهواتف ودون تخديرقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة إن المساعدات التي دخلت إلى القطاع بعيدة للغاية عن أن تفي بالاحتياجات «العارمة» في القطاع.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕