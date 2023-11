إسرائيل تدرس خططاً حول مصير غزة «بعد الحرب»

ووفق مصادر سياسية في تل أبيب، فإن اللقاءات مع باربرا ليف بيّنت أن بلينكن ينوي الاطلاع على مجريات الحرب وما إذا كانت تتلاءم مع الرؤية الأميركية، بأن أهم أهدافها هو المساعدة على إعادة المخطوفين، وتوجيه ضربة قاصمة لـ«حماس» وإدخال الوقود بشكل مُراقب إلى قطاع غزة، وإنقاذ المستشفيات.قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو «حل الدولتين».

وقال جعجع في حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»: «إننا ما زلنا عند موقفنا المبدئي نفسه برفض التشريع قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية، لكن موضوع قيادة الجيش مسألة طارئة جداً ووجودية لها علاقة أيضاً بمصير لبنان كدولة، ومن هذا المنطلق طرحنا عقد الجلسة». ورأى أن المشكلة المتعلقة بقيادة الجيش مشابهة لكنها أكبر بكثير لأنها تتعلق بالكيان والأمن وتقتضي وجود الجيش بوصفه مؤسسة قائمة. كما شدد على أن «لبنان في خطر ويجب الحفاظ على المؤسسة العسكرية».

وعما إذا كانت «القوات» توجه «صفعة» لباسيل في اقتراحها للتمديد لقائد الجيش، قال جعجع: «ليس هذا هدفنا إطلاقاً، بكل صراحة من خلال هذا الاقتراح لم نأخذ في الاعتبار توجيه صفعة لأحد أو فعل خير مع آخر، بل أخذنا بالاعتبار فقط الوضع السائد في لبنان، فمنذ خمس سنوات ولغاية اليوم يمر البلد بالعديد من المشاكل الاقتصادية والمالية والسياسية، لكن لم تتدهور الأمور أكثر ولم تحصل خضات لأن الجيش موجود، فكيف بالحري راهناً بعدما اندلعت حرب غزة مع كل تداعياتها وتفرعاتها...

وقالت مصادر في الجنوب لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المدارس في البلدات غير الواقعة مباشرة على الشريط الحدودي، أعادت فتح أبوابها أمام من تبقى من التلامذة أو من عاد منهم إلى البلدات الجنوبية، لافتة إلى أن عدد الطلاب يقل عن 20 في المائة من العدد الإجمالي للمسجلين في المدارس التي أعادت فتح أبوابها.

تدرس الولايات المتحدة مع إسرائيل ودول أخرى في المنطقة مستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

كشفت وكالة «بلومبيرغ» أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تبحثان مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب، خصوصاً من يحكم القطاع.

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن 'السعودية أكدت لواشنطن استمرار اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد انتهاء الحرب في غزة'.

مع بدء إسرائيل ما تسمى بـ'المرحلة الثانية من الحرب' في قطاع غزة، غارات جوية قريبة تضرب المنطقة بعد أن طلب الجيش الإسرائيلي من الناس الفرار جنوبًا.

بدأ المسؤولون الأميركيون الكبار بحث بدائل لما يسمى «اليوم التالي» بعد الحرب في غزة، بالتزامن مع جولة جديدة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن في إسرائيل والمنطقة.

يجري وزير خارجية تايلاند زيارتين لقطر ومصر بصورة عاجلة، الثلاثاء والأربعاء، لبحث مصير مواطنيه الـ22 الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، منذ هجومها على إسرائيل قبل 3 أسابيع.

