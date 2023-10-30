إزالة 1038 حظيرة ومخيم عشوائي في الاحساء

وأكدت الأمانة أن الحملة تأتي تحقيقاً لمستهدفاتها في معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري ورفع نسب الامتثال والتراخيص والمحافظة على البيئة والحق العام، موضحة أن ذلك يتم وفق خطة تنفيذية زمنية مجدولة تستهدف نحو 265 موقعاً مرصوداً في نطاق الحاضرة.

وأوضحت الأمانة أن الحملة ترتكز مستهدفاتها في 6 عناصر تتمثل في «معالجة التشوه البصري وضبط نشاط الباعة الجائلين، المحافظة على النظافة العامة، رفع نسب الامتثال وإصدار التراخيص، الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، الحد من انتشار العمالة المخالفة لأنظمة العمل والاسهام في تعزيز فرص العمل للمواطنين، تفعيل الحاضنات البلدية والاستفادة منها».

وضمن أعمال حملة معالجة الانتشار العشوائي لـ ”الباعة الجائلين“ بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ضبطت وصادرت الأمانة خلال ال 8 أشهر الماضية 7 أطنان من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. headtopics.com

وأكدت الأمانة استمرار جهودها في معالجة التشوه البصري وضبط الباعة الجائلين، وحماية البيئة والصحة العامة، وتعزيز فرص العمل للمواطنين، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

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