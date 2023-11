إذاعة العلا FM ترسم إعلامًا سعوديًّا مؤثرًا عبر الكوادر الوطنية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

وتأتي الإذاعة لتجسيد لأهمية العلا التاريخية كملتقى للقوافل والحضارات من خلال منتج إعلامي تعليمي معرفي ترفيهي، والمساهمة في توفير بنية تحتية إعلامية وفق أعلى المستويات، وكذلك الاستفادة من التقنيات الحديثة وطرح التجارب الجديدة في عالم الإعلام والتقنية.

وتجسد إذاعة العلا FM المستهدفات الوطنية في قطاع الإعلام والسياحة والآثار والثقافة، وستعمل على الاستفادة من الكوادر الوطنية والخبراء في رسم مشهد إعلامي سعودي مؤثر. وتقدم الإذاعة محتواها عبر مختلف المنصات مع برامج تفاعلية، حيث تم تشغيل ترددات جديدة لاستقبال بث الإذاعة على تردد 89.2 في الرياض، وعلى التردد 91.6 في جدة، إضافة إلى تردد 107.2 في العُلا، وقريبًا سيتمكن المستمعون من كافة أنحاء المملكة من الاستماع لأثير العُلا.

