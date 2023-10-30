إدراج وبدء تداول أسهم 'سال' الأربعاء المقبل

إدراج وبدء تداول أسهم "سال" الأربعاء المقبلأعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاربعاء 01/11/2023م برمز تداول 4263 وبالرمز الدولي SA15T1L22JH8 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

حيث أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

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