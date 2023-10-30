إدخال 14 شاحنة مساعدات إضافية إلى غزة عبر معبر رفح

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وذكر المكتب الأممي أن هذه أكبر قافلة تدخل القطاع الفلسطيني المحاصر منذ الاستئناف المحدود لتسليم المساعدات الإنسانية في 21 أكتوبر (تشرين الأول). وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي رداً على هجوم «حماس» في 7 أكتوبر.

وقبل وصولها إلى رفح تُفتَّش الشاحنات عند معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر على بعد نحو 40 كلم من رفح حسب أوتشا.وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الأحد) إن «إسرائيل ملتزمة تعديل عملية التفتيش لتتمكن من فحص 100 شاحنة يومياً».قال رئيس «مجلس النواب الأميركي» الجديد مايك جونسون إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس، هذا الأسبوع، لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة. headtopics.com

عقب ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن طائرة حربية أميركية قصفت محيط مدينة البوكمال، في ريف دير الزور قرب الحدود العراقية. وقال أوستن إن الضربات تأتي رداً على سلسلة الهجمات المستمرة ضد أفراد أميركيين في سوريا والعراق من قبل جماعات مسلحة تدعمها إيران.

وفي اتصاله مع الرئيس المصري، اتفق الرئيسان على «التسريع والزيادة في تدفُّق المساعدة إلى غزة بدءاً من اليوم وبشكل متواصل»، بينما أكد السيسي لبايدن أن مصر «لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية». headtopics.com

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، أمس، تداعيات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها مع وزراء خارجية إيران وفرنسا وسريلانكا وإسبانيا ومالطا وتايلاند وجنوب أفريقيا وبلجيكا، كلّاً على حدة. وتلقى الوزير اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ودعا الجانبان إلى أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين، في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

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