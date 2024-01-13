إدارة السعودية لملف إكسبو الرياض 2030 تحظى بإعجاب شديد

كنت في لقاء مع نائب وزير خارجية إحدى الدول ضمن إطار أعمال لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى، وقد تحدث ذلك الضيف بإعجاب شديد عن إدارة السعودية لملف"إكسبو الرياض" 2030، وكيف استطاعت الرياض أن تحشد الدعم الدولي لها بشكل مذهل، لقد كان يتحدث بطريقة تجعلني أشعر بالفخر والاعتزاز بهذه الدولة وشبابها





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