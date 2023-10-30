إخلاء المدارس اليهودية في باريس بسبب تهديدات بوجود قنابل

تم إخلاء عدد من المدارس اليهودية في أنحاء العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها اليوم الاثنين، بسبب"تهديدات بوجود قنابل فيها".

ووفقا لمصادر في منظمة الجالية اليهودية، التي تحدثت إلى صحيفة"جيروزاليم بوست"،"كان هناك تهديد بوجود قنبلة تجاه العديد من المدارس اليهودية"، مبينة أنه"تم إخلاء بعض هذه المدارس. وفي مدارس أخرى طُلب من الآباء اصطحاب أطفالهم إلى المنزل".وأكد المصدر أن الشرطة والقوات الأمنية تبحث عن عبوات ناسفة في هذه المدارس، إلا أنها لم تجد حتى الآن أي دليل على وجود شيء، مضيفا:"وعلى الرغم من أن الجميع بخير، إلا أن هذا الحدث تسبب في حالة من الذعر بين الآباء.

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