أ ف ب: دبابات إسرائيلية على أطراف مدينة غزة تقطع طريق صلاح الدين الواصل بين شمال القطاع وجنوبه

قالت وكالة"أ ف ب" نقلا عن شهود عيان إن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه.وأشار الشهود الى أن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم"قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.طالب المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إسرائيل باستخدام كل قوتها للقضاء على"حماس"، وقال إنه"على الجيش الإسرائيلي أن يعلق رؤوس قادة"حماس" على الأوتاد بطرقات قطاع غزة".

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.مع انطلاق المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية المعلنة على غزة بعمليات برية متزايدة، تواصل وسائل إعلام الحديث عن مفاجآت عسكرية فلسطينية محتملة.أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة.

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.أفادت شبكة"سي إن إن" نقلا عن مصادر أمريكية بأن قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه شرق البحر المتوسط.أكد مستشار البنتاغون الأمريكي السابق دوغلاس ماكغريغور، أن سياسة الولايات المتحدة المتمثلة برفع حدة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط قد تؤدي إلى تدمير إسرائيل. headtopics.com

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دبابات إسرائيلية تقطع الطريق الرئيسي بين شمال قطاع غزة وجنوبهدخلت دبابات إسرائيلية، اليوم الإثنين، حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت طريق صلاح الدين الرئيسي الرابط بين شمال القطاع وجنوبه. اقرأ أكثر ⮕

تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة في ساعات المساء.. مزيد من القتلى والجرحى والدمار في كل القطاعأفاد مراسل RT في قطاع غزة، أن الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على مناطق شمال غزة، وعدد من القتلى والجرحى يصلون إلى مستشفى الإندونيسي شمال القطاع. اقرأ أكثر ⮕

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسراه بعد قصف صاروخي من غزةأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإنطلاق صفارات الإنذار فجر اليوم الأحد في مستوطنة نتيف هعسراه شمال غزة، بعد قصف صاروخي من القطاع. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف آليات إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف آليات عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

فصائل فلسطينية تعلن استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غرب قطاع غزةأعلنت كتائب 'القسام' و'سرايا القدس' استهداف حشود عسكرية إسرائيلية شمال غربي قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يكرر مطالبته سكان غزة بإخلاء شمال القطاعطالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، الفلسطينيين مجددا بإخلاء شمال قطاع غزة قبل عملية إسرائيلية وشيكة. اقرأ أكثر ⮕