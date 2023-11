أُنس جابر تتبرع بجزء من جائزتها دعمًا للفلسطينيين

وقالت أُنس جابر، التي سبق وتأهلت لنهائي ثلاث بطولات كبرى: «أنا سعيدة جداً بالفوز في المباراة، لكني لم أشعر بسعادة كبيرة خلال الأيام الأخيرة، الوضع في العالم لا يجعلني سعيدة».وأضافت: «من الصعب جداً رؤية أطفال ورضع يموتون كل يوم، هذا مؤلم كثيراً، قررت التبرع بجزء من جائزتي المالية لمساعدة الفلسطينيين».وفي مواجهتها الأخيرة في دور المجموعتين ستلتقي أُنس جابر (29 عاماً) مع البولندية إيغا شيانتيك متصدرة الترتيب.

وأسهم أنتوني ديفيز في فوز ليكرز بإحراز 27 نقطة والسيطرة على 10 كرات مرتدة بينما أضاف زميله دانغيلو راسل 27 نقطة ليحقق فريقهما فوزه الثالث في جميع المباريات التي خاضها على أرضه في الموسم الحالي حتى الآن.وكان كوهي ليونارد أفضل مسجلي كليبرز برصيد 38 نقطة، بينما أضاف زميله بول جورج 35 نقطة منها 20 في الربع الأخير.

في المقابل، كان أفضل لاعب في الدوري مرتين العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل لدنفر مع 25 نقطة، 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة. فازت البولندية إيغا شفيونتيك، الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، على الأميركية كوكو غوف ضمن منافسات البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المقامة في المكسيك.

سيستضيف ليفربول الفائز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم تسع مرات وست هام يونايتد في دور الثمانية بعدما أطاح ببورنموث, وأقصى وست هام منافسه أرسنال من دور الستة عشر أمس الأربعاء.

