أين يجد الموظف سعادته؟

في إغلاق جائحة كوفيد الأول، عرض على الموظفين في"إل أي دي"، شركة ناشرة للكتب، حل بسيط لمكافحة الإجهاد: يوم عطلة إضافي.

لقيت الميزة استحسانا كبيرا، لدرجة أنها امتدت إلى ما بعد فترات الإغلاق. الآن، بداية كل عام، يعلن عن ستة أيام للاستجمام، عادة خلال الأشهر التي ليس فيها عطلة وطنية، لمنح الموظفين استراحة من كثرة العمل، كما يقول ليو."عادة نحن مشغولون للغاية".

شركة النشر، التي تتخذ من لندن مقرا لها، هي واحدة من عدد من الشركات التي تقدم أيام استجمام، ما يشير إلى أن سر السعادة في مقر العمل ربما يكون في عدم العمل في الواقع. هذه الامتيازات هي اعتراف بالقلق المتزايد بشأن السلامة العقلية والجسدية. وجد تقرير صادر عن جمعية علم النفس الأمريكية هذا العام أن 77 في المائة من العمال عانوا إجهادا مرتبطا بالعمل في الشهر السابق، فيما أظهر 57 في المائة منهم علامات على الإنهاك في مقر العمل، مثل الاستنزاف العاطفي.لتشجيع أخذ أيام إجازة، تطلب شركة الخدمات المالية من موظفيها توضيح أنهم في إجازة استجمام حين يردون على الرسائل، أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. headtopics.com

تسعى الاستراحة الجماعية إلى"ألا يشعر الموظفين بعبء تفويت الاجتماعات الرئيسة أو التسليمات أو المواعيد النهائية القريبة"، كما تقول روزماري أريادا كيبر، نائبة رئيس المكافآت الإجمالية في"أدوب". كما يقول ليو في"إل أي دي":"إن التطلع المشترك ليوم رسمي يحفزنا على التركيز على نشاط سيعزز سلامتنا العقلية والجسدية فعلا".

يهدف ليو عادة إلى ثلاثة أنشطة منها القراءة عن الصحة العقلية والتمارين البدنية والتواصل مع شخص لم يره أو يتحدث إليه منذ فترة، لكنه يعترف بالعمل قليلا أحيانا. لتحقيق أقصى استفادة من أيام الاستجمام، يجب على أصحاب العمل دعم الانتفاع بها وإظهارها علنا، بمشاركة القادة كيفية قضاء وقتهم على القنوات الداخلية مثلا. يجب أن يأخذ الموظفون أياما منها قبل أن"يبلغوا أقصاهم" ولا يمكنهم الوجود عقليا وجسديا. تضيف موس:"نحن بحاجة إلى أن يأخذ الناس أياما للصحة العقلية استباقا - وليس رد فعل"."إنه أمر صعب إذا كان لا بد أن تشعر بالعار لأخذ يوم منها". headtopics.com

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