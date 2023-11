أول قمة للذكاء الاصطناعي تدعو لضبط المعايير وتخفيف الأضرار

وقد نشرت بريطانيا إعلاناً وقعته 28 دولة والاتحاد الأوروبي، وهو الذي حدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمهما على أساس علمي، وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها.وقال الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي يحضر القمة إن «ما نهدف إليه حقا هنا هو إنشاء إطار عمل إشرافي بحيث يكون هناك على الأقل حكم يمثل طرفا ثالثا، يكون حكما مستقلا، يمكنه مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، وعلى الأقل دق ناقوس الخطر إذا كانت هناك مخاوف».

ماسك... «لا أعرف ما هي القواعد العادلة بالضرورة لكن يجب البدء في فهم طبيعة الأمور قبل أن نقوم بالإشراف والرقابة» (د.ب.أ) وأثناء القمة قالت وزيرة التكنولوجيا الرقمية البريطانية ميشيل دونيلان إن مجرد جمع هذا العدد الكبير من اللاعبين الرئيسيين في غرفة واحدة يعد إنجازاً. وأضافت أنه «لأول مرة، لدينا الآن دول تتفق على أننا بحاجة إلى النظر ليس فقط بشكل مستقل ولكن بشكل جماعي في المخاطر المحيطة بالذكاء الاصطناعي الحدودي».

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي متحدثة عن الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر صحافي في اليوم الأول لقمة سلامة الذكاء الاصطناعي (رويترز) وستجمع القمة حكومات دولية، وشركات رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي، وخبراء، للمشاركة في محادثات حاسمة حول التطوير والاستخدام الآمنيْن لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة. كما تشهد القمة عملا منسقا للاتفاق على مجموعة من التدابير السريعة والمحددة لتعزيز سلامة الاستخدام العالمي للذكاء الاصطناعي.

من جانبها عدّت وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان أن التعاون الدولي هو حجر الزاوية في نهجنا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، بالتالي «نودّ أن تُسفر القمة عن اتفاق الدول الرائدة والخبراء على نهج مشترك لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة».

