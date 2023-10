أول صورة لمنفذ مجزرة في أميركا.. ومعلومة صادمة عنه

في عمليات إطلاق نار عشوائية بمدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة اليوم الخميس، كشفت السلطات المحلية اسم وصورة المشتبه به.

Maine shooting suspect is Robert Card, a trained firearms instructor in the U.S. Army reserve. He was recently released from a mental health facilityفوفقاً لسلطات إنفاذ القانون، عانى كارد مؤخراً من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك سماع أصوات وتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو بولاية ميشيغن.أتت تلك المعلومات فيما تحاول شرطة الولاية تحديد مكان كارد الذي فر بعدما نشر الرعب في مطعمين بالمدينة.

يذكر أن 22 شخصاً على الأقلّ قتلوا ليل الأربعاء الخميس، فيما أصيب"عدد أكبر بكثير" بجروح برصاص المسلّح في موقعين مختلفين في مدينة لويستون، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي لشبكة"سي إن إن". وقال روبرت مكارثي، عضو مجلس بلدية مدينة لويستون، إنّ السلطات"أكّدت مقتل 22 شخصاً وإصابة عدد كبير" بجروح في الهجوم الذي نفّذ في صالة للبولينغ وفي مطعم وحانة، بينما أكّدت الشرطة أنّ مطلق النار لا يزال طليقاً. headtopics.com

وغالباً ما تشهد الولايات المتحدة حوادث مشابهة، لا سيما خلال السنوات الماضية، ما أشعل سجالاً في البلاد حول قوانين حيازة الأسلحة.

