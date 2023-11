أول إعلان عالمي حول ضوابط «الذكاء الاصطناعي»

وفي مواجهة الإمكانات المتزايدة لبرمجيات مثل «تشات جي بي تي»، فإن إعلان بلتشلي «يُظهر أنه للمرة الأولى، يجتمع العالم لتحديد المشكلة وإبراز الفرص المتصلة بها»، وفق ما أكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشال دونيلان، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع «لا يهدف إلى وضع الأسس للتشريعات العالمية، بل يجب أن يعمل على رسم طريق للمضي قدماً» في هذا المجال.

وقال «الاحتياطي الفيدرالي»، في بيان، إنه يواصل مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي. بينما أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر صحافي عقب القرار: «إننا نتوخى الحذر بشأن مستقبل أسعار الفائدة»، معيداً التأكيد على أن «التضخم أعلى بكثير من مستهدفنا البالغ 2 في المائة» ومنبهاً إلى أن وصوله إلى هذا المستوى «طريق صعب وطويل».

ففي الولايات المتحدة تضغط الفائدة المرتفعة بقوة على الشركات والأفراد وحتى الحكومة ذاتها، لتقلص من قدرات الأولى على التوسع، وتضع المواطنين وسط مزيد من الضغوط والديون، بينما تزداد كلفة الدين الحكومي بشكل غير مسبوق.

هذا ما أظهره تقرير الميزانية الذي أصدرته وزارة المالية يوم الأربعاء، وأشارت فيه إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ نحو 258.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2023 (من نحو 301.8 مليار ريال في الربع المماثل من العام 2022)، مقابل إجمالي نفقات بنحو 294.3 مليار ريال (مقابل نحو 287.7 مليار ريال في الربع المماثل من 2022)، ليقف العجز عند نحو 35.77 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 505.35 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2023، مقابل نحو 663.08 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. فيما ارتفع إجمالي الإيرادات غير النفطية بنسبة 22 في المائة إلى نحو 348.9 مليار ريال في الأشهر التسعة من 2023، مقابل 287 مليار ريال في الفترة المقارنة من 2022.

