أول دفعة بريطانيين تصل إلى مصر قادمة من غزة

إنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة، وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.وكتب "نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمانبقاء المعبر مفتوحا حتى يتمكن جميع المواطنين البريطانيين من بلوغبر الأمان في الأيام المقبلة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SKYNEWSARABIA »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTARABIC: خروج أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين من غزة للعلاج في مصرأفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: أ ف ب: مجموعة أولى من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من غزة إلى مصر الأربعاءنقلت وكالة أ ف ب عن مصدر مصري مسؤول، قوله إن أول مجموعة من الفلسطينيين الحاملين جنسيات مزدوجة ستخرج من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: خروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى مصر (فيديو)أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مراسلة RT: دخول أول دفعة من جرحى غزة إلى معبر رفح البري على الجانب المصريأفادت مراسلتنا في مصر بوصول عدد من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري على الجانب المصري، ويتم نقلهم بسيارات إسعاف مصرية من المعبر إلى مستشفيات شمالي سيناء

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: وزير خارجية إيطاليا: نعمل على إخراج رعايانا من غزةقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الأربعاء، إن بلاده تسعى لإخراج أول دفعة من المواطنين الإيطاليين من قطاع غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: حالتهم مستقرة.. مصر تكشف تفاصيل علاج أول دفعة من جرحى غزةكشفت وزارة الصحة المصرية، تفاصيل علاج أول مجموعة من الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة والذين وصلوا الأربعاء إلى مصر لتلقي العلاج.فقد قال المتحدث باسم وزارة

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕