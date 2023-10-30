أوكرانيا.. تدريبات مكثفة لمتطوعين قبل الالتحاق بجبهات القتال

المدرب "إيلكو" قال إن برنامج التدريب القتالي الأساسي يستمر 32 يوما ويتدرب خلاله المتطوعون على أسلحة يمكن استخدامها في الجبهة...ويقدم مدربون عسكريون من الكتيبة 135 من لواء الدفاع الإقليمي 114 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، سلسلة من التدريبات للراغبين في الانضمام إلى الجيش.

عدسة الأناضول واكبت جانبا من التدريبات التي يخضع لها الجنود المتطوعون، في أحد المواقع بالعاصمة الأوكرانية كييف. ويتلقى المتطوعون دروسا نظرية وتدريبات عملية مكثفة، يتعلمون خلالها استخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، ويطورون مهاراتهم كي يتمكنوا من الخدمة في ساحة المعركة.وأضاف:"يستخدم المشاركون في البرنامج أسلحة مختلفة، حيث يتعلمون إطلاق النار بالأسلحة التي يمكن استخدامها في الجبهة"

ولفت إيلكو إلى أن التدريبات تجري بشكل مكثف للغاية، وأضاف:"نقوم بالتدريب كل يوم، ولا نأخذ استراحة إلا يوم الأحد". وأضاف:"الجنود المتطوعين الذين أكملوا برنامج التدريب يصبحون أعضاء في الجيش الأوكراني، ويتم تكليفهم بمهام وفقا للوضع والاحتياجات". headtopics.com

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا وتشترط موسكو لإنهائها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة"تدخلا" في سيادتها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.نائب مدير وكالة "تاس": تركيا وروسيا تتعرضان لهجوم إعلامي

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