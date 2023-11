أوكرانيا تطالب تركيا بتوضيحات بعد زيارة وفد من القرم للبلاد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن واشنطن تدرس بدائل محتملة لمستقبل قطاع غزة إذا تم"عزل" حركة حماس، فيما عرضت"بلومبرغ" 3 خيارات في هذا الإطار.أفادت وسائل إعلام عبرية أن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.ذكرت صحيفة"نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى"حماس" في قطاع غزة.

كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.عرضت كتائب"القسام" اليوم الأربعاء مشاهد من إسقاط عبوة مضادة للأفراد على قوة إسرائيلية راجلة شرق بيت حانون.شدد العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي محمد بن زايد على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف التصعيد في غزة.

أكد الناطق العسكري باسم"كتائب القسام" أبو عبيدة، أن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، مشددا على تدمير 22 آلية وقتل الكثير من الجنود.تحدث اللواء حاتم صابر الخبير المصري فى مكافحة الإرهاب، عن زيارة رئيس الوزراء المصري وعدد من المسؤولين المصريين لمقر الكتيبة 101 في سيناء.أفاد مصدر مصري مسؤول، بخروج أول مجموعة فلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح اليوم الأربعاء .

شكر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف شركة الجعة الدنماركية"كارلسبيرغ" على"تمويلها" إنتاج الأسلحة الروسية بعد إخضاع أصولها لإدارة روسية، ردا على العقوبات الغربية.تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، وجود اختلاف كبير بين الوضع في أوكرانيا بعد نحو عامين من الصراع مقارنة بالوضع في قطاع غزة في ثالث أسابيع الحرب فقط.

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي اعتقال أحد سكان مدينة يالطا في جمهورية القرم، راقب عضو البرلمان الأوكراني السابق أوليغ تساريوف بتوجيه من استخبارات كييف التي حاولت اغتياله مؤخرا.

جددت تركيا مطالبتها الاتحاد الأوروبي بالقيام بجهود صادقة لتفعيل آليات الحوار.

الجيش الأوكراني يعلن ضرب قاعدة دفاع جوي روسية في القرم

الأمم المتحدة تطالب بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة

