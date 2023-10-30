أوكرانيا تعلن ضرب منظومة للدفاع الجوي الروسي في القرم

أعلن الجيش الأوكراني، الإثنين، أنه "ضرب بنجاح" منظومة للدفاع الجوي الروسي في شبه جزيرة القرم ليل الأحد الإثنين.وذكرت صحيفة "برافدا" الروسية أن 17 جنديا روسيا أصيبوا في الهجوم الأوكراني، كما لحقت أضرار بخمس مركبات.شبه جزيرة القرم

وفي بيان نقلته الوكالة، قال الجهاز إن الرجل الذي لم يذكر اسمه "جمع وأرسل معلومات حول مواقع محددة مع الإشارة إلى الإحداثيات الجغرافية إلى ممثل للجيش الأوكراني".وذكرت صحيفة "برافدا" الروسية أن 17 جنديا روسيا أصيبوا في الهجوم الأوكراني، كما لحقت أضرار بخمس مركبات.شبه جزيرة القرم

وفي بيان نقلته الوكالة، قال الجهاز إن الرجل الذي لم يذكر اسمه "جمع وأرسل معلومات حول مواقع محددة مع الإشارة إلى الإحداثيات الجغرافية إلى ممثل للجيش الأوكراني".

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