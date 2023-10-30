أوكرانيا تتطلع إلى عقد قمة سلام عالمية هذا العام

قالت أوكرانيا إنها تسعى إلى عقد "قمة سلام" عالمية هذا العام، بعد أن اجتمع ممثلون دوليون في مالطا في مطلع الأسبوع لبحث صيغة السلام التي طرحتها كييف لحربها مع

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني "ميكولا توتشيتسكي" يوم الأحد، بعد وقت قصير من ختام الاجتماع: "هذا الهدف يظل ضروريًا وممكنًا، لقد تبين أن هناك اهتمامًا بذلك، وهناك رؤساء دول وحكومات سيحضرون القمة".وقالت كييف إن اجتماع مالطا يومي السبت والأحد، حضره شخصيًا أو عبر الإنترنت ممثلون من 66 دولة، بزيادة تجاوزت 20 دولة مقارنة باجتماع سابق بشأن الموضوع نفسه في مدينة جدة في شهر أغسطس. ولا تشارك روسيا في هذه المحادثات.

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