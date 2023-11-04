أوضاع إنسانية مأساوية في غزة بسبب القصف الإسرائيلي ونقص المياه

أوضاعٌ إنسانية مأساوية يعيشها سكانُ غزة المحاصَرون تحت القصف اليومي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ويعيش المواطنُ العادي في غزة على قطعتَيْن من الخبز المصنوع من الدقيق الذي خزنته الأمم المتحدة في القطاع، ومع ذلك فإن العبارة الرئيسية التي تسمع الآن في الشارع هي 'الماء. الماء'؛ وفقًا لمدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' في غزة، توماس وايت.

.ووصف 'وايت'، الذي قال: إنه جاب غزةَ طولًا وعرضًا في الأسابيع القليلة الماضية، الأراضيَ بأنها 'مسرح للموت والدمار'، مشيرًا إلى أنه 'لا يوجد مكان آمن، والناس يخشون على حياتهم ومستقبلهم وقدرتهم على إطعام أسرهم'..وبحسب 'سكاي نيوز عربية': أبلغ وايت دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها '193' دولة، في بيان موجز عبر تقنية الفيديو من غزة؛ أن 'الأونروا' تدعم حوالي '89' مخبزًا في جميع أنحاء غزة، بهدف إيصال الخبز إلى '1.7' مليون شخص..لكنه قال: 'الآن لم يعد الناس يبحثون عن الخبز؛ إنهم يبحثون عن الماء'..وقالت نائبة منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط 'لين هاستينغز'، وهي أيضًا منسّقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية: إن خطًّا واحدًا فقط من خطوط إمدادات المياه الثلاثة القادمة من إسرائيل يعمل، و'يعتمد الكثير من الناس على المياه الجوفية قليلة الملوحة أو المالحة'..وفي البيان الموجز، قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة 'مارتن غريفيث' أيضًا: إن مفاوضات مكثّفة تجري بين سلطات الاحتلال ومصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بشأن السماح بدخول الوقود إلى غزة

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