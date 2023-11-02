أورستد تلغي مشروعين ضخمين للرياح البحرية في الولايات المتحدة

وكان قد حظي هذان المشروعان بدعم شخصي من حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، واستشهد بهما البيت الأبيض كدليل على نجاح "الاقتصاد البايدني" – في إشارة للسياسة الاقتصادية لإدارة بايدننشعر بخيبة أمل شديدة لاضطرارنا إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة وأن نيوجيرسي تستعد لأن تصبح مركزًا أميركيًا وعالميًا في مجال طاقة الرياح البحريةوتابع هاردي: "نحن ملتزمون بسوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وبناء الطاقة النظيفة التي ستخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا وفي الولايات المتحدة ككل من...
وكانت قد أعربت شركة أورستد عن مخاوفها من حالة عدم اليقين التي تكتنف حافظة مشروعاتها في الولايات المتحدة الأميركية؛ نتيجة مشاكل لوجستية، وأخرى تتعلق بعدم إحراز تقدّم في الحصول على الائتمانات الضريبيةوقالت أورستد إنها قد تتكبد خسائر بقيمة 16 مليار كرونة دنماركية (2.
وكان قد حظي هذان المشروعان بدعم شخصي من حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي فيل مورفي، واستشهد بهما البيت الأبيض كدليل على نجاح "الاقتصاد البايدني" – في إشارة للسياسة الاقتصادية لإدارة بايدننشعر بخيبة أمل شديدة لاضطرارنا إلى اتخاذ هذا القرار، خاصة وأن نيوجيرسي تستعد لأن تصبح مركزًا أميركيًا وعالميًا في مجال طاقة الرياح البحريةوتابع هاردي: "نحن ملتزمون بسوق الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة، وبناء الطاقة النظيفة التي ستخلق فرص عمل في قطاع التكنولوجيا وفي الولايات المتحدة ككل من...
وكانت قد أعربت شركة أورستد عن مخاوفها من حالة عدم اليقين التي تكتنف حافظة مشروعاتها في الولايات المتحدة الأميركية؛ نتيجة مشاكل لوجستية، وأخرى تتعلق بعدم إحراز تقدّم في الحصول على الائتمانات الضريبيةوقالت أورستد إنها قد تتكبد خسائر بقيمة 16 مليار كرونة دنماركية (2.3 مليار دولار أميركي) نتيجة مشكلات في سلاسل التوريد، وأسعار الفائدة المرتفعة، ونقص الائتمانات الضريبية
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