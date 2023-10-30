أهم المشاريع المدشنة خلال ملتقى الصحة العالمي

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نهار العازمي، عن تدشين منصة "نهر ساب" لتسهيل الحصول على البيانات البحثية، التي يطلبها الباحثون في المراكز الوطنية السعودية أو الباحثون فيالمشروع عبارة عن إعادة تأهيل كل أطباء المملكة، خاصة الأطباء الذين هم على بوابة المنظومة الصحية، أطباء الرعاية الصحية الأولية، أطباء الباطنة العام، وكل أعضاء الفريق الذي يستقبل المرضى مباشرة عند وصولهم إلى العيادات.

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وزير الصحة يدشن منصة «نفيس» على هامش ملتقى الصحة العالميوزير الصحة يدشن منصة «نفيس» على هامش ملتقى الصحة العالمي اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة: تطبيق التأمين الوطني منتصف العام المقبلافتتح وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، المقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري، تحت شعار 'استثمر في الصحة'، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين... اقرأ أكثر ⮕

وزير الصحة: 330 مليار ريال حجم فرص الاستثمار في القطاع الصحي حتى 2030تحت شعار 'استثمر في الصحة' افتتح وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم الأحد، ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له، المقام خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

توقيع اتفاقية أولية لتوطين صناعة الأنسولين في السعوديةشهد ملتقى الصحة العالمي اليوم، توقيع اتفاقية أولية لتوطين الأنسولين في المملكة. اقرأ أكثر ⮕

«وزارة الاستثمار» توقع 8 مذكرات تفاهم في «ملتقى الصحة العالمي»«وزارة الاستثمار» توقع 8 مذكرات تفاهم في «ملتقى الصحة العالمي» اقرأ أكثر ⮕

سبل يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياضسبل يشارك في ملتقى الصحة العالمي بالرياض اقرأ أكثر ⮕