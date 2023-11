أهم الخدمات المدشنة حديثًا في منصة أبشر أفراد

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ALYAUM »

ALMOWATENNET: منصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمنصة ⁧أبشر⁩ تتيح شراء اللوحات المميزة تتيح منصة ⁧أبشر⁩ للأفراد شراء اللوحات المميزة من خلال المشاركة في مزاد إلكتروني دون الحاجة إلى تكبد عناء الانتقال إلى

ALYAUM: تعرف إلى الخدمة المطورة لتجديد رخصة القيادة عبر أبشرتقدم منصة 'أبشر' لمواطني المملكة، كل الخدمات التي تسهّل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.

ALYAUM: 'الداخلية' تنفذ أكثر من 3.5 مليون عملية عبر أبشر خلال سبتمبربلغ إجمالي المستفيدين من أبشر أفراد أكثر من 27 مليون مستفيد ما بين مواطنين ومقيمين وزوار

TWASULNEWS: موعد المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشرصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

RTARABIC: بونو يكشف سبب غيابه عن حفل الكرة الذهبية (فيديو)أكد الحارس الدولي المغربي ياسين بونو المحترف في صفوف الهلال السعودي أن مشاركته في مباراة فريقه أمام الحزم أمس الاثنين في ثمن نهائي كأس الملك، أهم من حضوره حفل الكرة الذهبية.

AAWSAT_NEWS: الأمم المتحدة: 70 ألف يمني تضرروا من إعصار «تيج»ذكرت الأمم المتحدة أن عدد المتضررين في محافظات شرق اليمن الثلاث جراء إعصار «تيج» بلغ 70 ألف شخص، في حين أعلنت السلطات المحلية إعادة الخدمات الرئيسية.

