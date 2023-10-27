أهداف استراتيجية.. هذا ما تريده إسرائيل في غزة بعد الحرب

ووضع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير أصدره عن الصراع الراهن، ما وصفه لـ"المبادئ العامة" التي تنتهجها إسرائيل في حربها الحالية، حيث تسعى إلى إنهاء سيطرة "حماس" على غزة بشكل قاطع، باعتبار أن هذه هي النتيجة الوحيدة التي ستمنع نهوض قادة الحركة من تحت أنقاض الحرب لإعلان النصر بمجرد صمودهم في وجه قوة إسرائيل.وتطرق التقرير إلى ملامح الإدارة المؤقتة للقطاع المكتظ بالسكان الذين يبلغ عددهم قرابة 2.

حماية إسرائيل من التهديدات والهجمات في غزة مستقبلا، مع جمع المعلومات الاستخباراتية حول الإرهاب الإقليمي والعالمي. النتائج التي ستتحقق في غزة يمكن الاستفادة منها لإقناع دول أخرى في المنطقة على وقف الدعم للجماعات المسلحة.في نهاية العمليات في غزة، يجب أن تكون جهود إعادة الإعمار تحت سيطرة الأمم المتحدة، من خلال ممثل مدني خاص للأمين العام.ثم مغادرة غزة لاحقًا، لن يخدم سياسة الولايات المتحدة أو الحكومات الإسرائيلية، بل يجب أن تهيئ النتيجة النهائية لهذه العمليات الظروف اللازمة لإحلال سلام أفضل في المنطقة.

وبشأن إمكانية تحقيق الحكومة الإسرائيلي لخططها، قال ملروي إنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مستعدة لإبقاء الجيش الإسرائيلي في غزة لعدة أشهر، وربما لمدة عام مع تكبد خسائر كبيرة، فيمكنها تدمير حماس عسكريا". headtopics.com

لكنه عاد للتأكيد أن "الأمر لن يكون سهلا على الإطلاق"، ضاربا المثل بالعراق الذي نجح في استعادة الموصل من داعش في عام 2016، بعد أشهر طويلة من القتال.ووضع معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في تقرير أصدره عن الصراع الراهن، ما وصفه لـ"المبادئ العامة" التي تنتهجها إسرائيل في حربها الحالية، حيث تسعى إلى إنهاء سيطرة "حماس" على غزة بشكل قاطع، باعتبار أن هذه هي النتيجة الوحيدة التي ستمنع نهوض قادة الحركة من تحت أنقاض الحرب لإعلان النصر بمجرد صمودهم في وجه قوة إسرائيل.

حماية إسرائيل من التهديدات والهجمات في غزة مستقبلا، مع جمع المعلومات الاستخباراتية حول الإرهاب الإقليمي والعالمي. النتائج التي ستتحقق في غزة يمكن الاستفادة منها لإقناع دول أخرى في المنطقة على وقف الدعم للجماعات المسلحة.في نهاية العمليات في غزة، يجب أن تكون جهود إعادة الإعمار تحت سيطرة الأمم المتحدة، من خلال ممثل مدني خاص للأمين العام.ثم مغادرة غزة لاحقًا، لن يخدم سياسة الولايات المتحدة أو الحكومات الإسرائيلية، بل يجب أن تهيئ النتيجة النهائية لهذه العمليات الظروف اللازمة لإحلال سلام أفضل في المنطقة. headtopics.com

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