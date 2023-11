أن بي ايه: الخسارة الأولى لدنفر حامل اللقب

وكان أنتوني إدواردز أفضل مسجّل للفائز مع 24 نقطة، فيما أضاف الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 21، في مباراة حقق فيها مينيسوتا تقدماً بلغ 19 نقطة بين الشوطين. وقدّم الفرنسي رودي غوبير أداء دفاعياً قوياً ملتقطاً 12 متابعة.

في المقابل، كان أفضل لاعب في الدوري مرتين العملاق الصربي نيكولا يوكيتش أفضل مسجل لدنفر مع 25 نقطة، 10 متابعات و3 تمريرات حاسمة. قال موزّع مينيسوتا مايك كونلي صاحب 17 نقطة"ببساطة، أظهرنا قدراتنا. نعرف انه بمقدورنا أن نكون فريقاً رائعاً. يجب أن نتماسك على مدى كل أرباع المباراة".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: FRANCE24_AR »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FRANCE24_AR: دوري 'ان بي ايه': جيمس هاردن يغادر سيكسرز إلى كليبرز (تقارير)انتقل النجم المخضرم جيمس هاردن من فيلادلفيا سفنتي سيكسرز إلى لوس أنجليس كليبرز، في صفقة تضمنت رحيل لاعبين عدة في الاتجاه المعاكس، حسب ما افادت الإثنين عدة وسائل محلية.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

FRANCE24_AR: دوري 'أن بي ايه': ويمبانياما يقود سبيرز للفوز على صنزقاد الموهبة الصاعدة الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز للفوز على فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت بفارق نقطة 115-114 في نهاية مباراة جنونية، الثلاثاء ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين 'أن بي ايه'.

مصدر: France24_ar | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «إن بي إيه»: ويمبانياما يقود سبيرز للفوز على صنزقاد الموهبة الصاعدة، الفرنسي فيكتور ويمبانياما، فريقه سان أنتونيو سبيرز، للفوز على فينيكس صنز ونجمه كيفن دورانت، بفارق نقطة، 115- 114.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: بثلاثية نظيفة.. نيوكاسل يثأر من يونايتد في كأس الرابطةألحق نيوكاسل يونايتد خسارة قاسية بمانشستر يونايتد حامل اللقب ووضعه خارج مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-صفر يوم الأربعاء في

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALEQTISADIAH: نيويورك تضيق الخناق على 'إير بي إن بي'أشعر بالأسف على مضيفي 'إير بي إن بي' المساكين. واجه هؤلاء المضيفون شكاوى من الجيران لأعوام عديدة، ومنافسة من مساكن مدرجة مزيفة، وضيوفا سيئين عازمين على إقامة حفلات صاخبة. والآن يجب عليهم التعامل مع إجراءات صارمة من المدينة ومطالبات بخفض أسعارهم. في سبتمبر، بدأت نيويورك تنفيذ حظر قائم على الإيجارات قصيرة الأجل.

مصدر: aleqtisadiah | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مدرب الفتح: غياب جانيني وبن دبكة أثر علينا أمام الشبابقال سلافن بيليتش مدرب الفتح إن الخسارة أمام الشباب كانت خيبة أمل رغم تقديمهم كل شيء أمام الشباب.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕