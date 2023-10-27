أنهار جارية.. شاهد تدفق السيول نتيجة أمطار حائل والقصيم ونجران

توضيح مهم من مطار الملك عبد العزيز بشأن الخدمات المقدمة من مراكز "عناية"5 توابل "لا غنى عنها" للتحكم في الشهية وتنظيم مستوى السكر في الدموسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار جنوب حائل وغرب القصيم ووسط نجران.وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت حائل والقصيم ونجران لسيول جارية نتيجة أمطار غزيرة ورياح نشطة.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وسط أجواء متقلبة وطقس غير مستقر، جرت اليوم الجمعة، السيول المتدفقة نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار جنوب حائل وغرب القصيم ووسط نجران. headtopics.com

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار. headtopics.com

اقرأ أكثر:

twasulnews »

شاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةشاهد.. السيول تغمر الطرق في هدا الطائف وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في شوارع هدا الطائف، بمنطقة مكة المكرمة. اقرأ أكثر ⮕

أنهار جارية.. شاهد سيول المدينة وشعاب سدير بالرياضصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

الأرصاد تكشف طقس الشرقية: تقلبات جوية وفرص هطول أمطارتتأثر الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية بارتفاع نسبة الرطوبة مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، حتى نهاية الأسبوع القادم نتيجة منخفض البحر الأحمر الجوي. اقرأ أكثر ⮕

'الأرصاد' يحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح على منطقة حائلتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة اقرأ أكثر ⮕

قد تفيض على بلدات قريبة.. 'الأرصاد' يحذر من السيول المنقولةالسيول المنقولة تجري في مناطق هطول الأمطار وتصل إلى مناطق أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية. اقرأ أكثر ⮕

الأمطار تعلق الدراسة الحضورية بمكة وتحولها إلى منصة مدرستيالأمطار الغزيرة يصاحبها زخات من البرد ورياح هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى جريان السيول اقرأ أكثر ⮕