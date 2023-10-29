أنصار الاحتلال في بريطانيا يتظاهرون أمام سفارة قطر.. هذه مطالبهم

أنصار إسرائيل في المملكة المتحدة يتظاهرون أمام السفارة القطرية للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة.. (فيسبوك)

ورفع المتظاهرون، الذين حملوا الأعلام الإسرائيلية وعددا من صور الأسرى الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية الموجودين بيد المقاومةفي غزة.. شعارا رئيسيا يطالب بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

في ذات السياق نشرت صحيفة"الغارديان البريطانية اليوم الأحد تقريرا موسعا، ذكرت فيه أن الحكومة الإسرائيلية تواجه مطالب متزايدة بمقايضة ما يقدر بنحو 229 رهينة في غزة بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. headtopics.com

ووفق الصحيفة فقد زادت حملة تبادل الأسرى من الضغط على نتنياهو عندما قام بتحول مفاجئ بعد محاولته صرف اللوم عن الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية التي سمحت لمسلحي حماس بالهجوم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وبعد ساعات قام بحذف التغريدة واعتذر. وقال نتنياهو في منشور جديد:"لقد كنت مخطئا. أنا أدعم كل رؤساء الأجهزة الأمنية بشكل كامل”. وقال بيني غانتس، زعيم المعارضة الذي انضم مؤخراً إلى حكومة الوحدة الطارئة:"عندما نكون في حالة حرب، يجب على القيادة إظهار المسؤولية".وقال يوسي كوهين، رئيس مخابرات الموساد السابق:"المسؤولية هي شيء تتحمله في بداية عملك، وليس في منتصف الطريق". headtopics.com

وقال زعيم حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، يوم أمس السبت، إن الحركة مستعدة لمبادلة فورية لجميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين في غزة. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت"إن الهجوم يهدف جزئيا إلى حث حماس على تقديم تنازلات. إذا لم يكن هناك ضغط عسكري على حماس، فلن يتقدم شيء".

وبشأن العملية البرية المحتملة في قطاع غزة، قال هاغاري:"نواصل توسيع العملية البرية بطريقة تدريجية، سنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة قواتنا".

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