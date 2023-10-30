أنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة عن أحداث غزة

بعد 23 يوماً من الحصار الكامل والقصف الإسرائيلي المتواصل لقطاع غزة، الذي أودى بحياة آلاف المدنيين الفلسطينيين، خرجت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن صمتها ونشرت بياناً على حسابها في «إنستغرام»، أكدت فيه «مثل الملايين حول العالم، قضيت الأسابيع الماضية مريضة وغاضبة بسبب الهجوم الإرهابي في إسرائيل، ومقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وأتساءل عن أفضل السبل للمساعدة»، وفقاً لموقع «روسيا اليوم».

وقالت «أنا أيضاً أصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تتحمل الألم الذي لا يمكن تصوره لمقتل أحد أحبائها»، مضيفة أن «ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي. لكنه لا يبرر الخسائر في الأرواح البريئة جراء قصف السكان المدنيين في غزة».

وتابعت جولي «ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الطعام أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثاً عن ملجأ». وقالت النجمة الأمريكية، التي عملت مع اللاجئين لمدة عقدين من الزمن سفيرة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن تركيزها «ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق». headtopics.com

وأشارت جولي أيضاً إلى الكمية الضئيلة من المساعدات الإنسانية التي سُمح لها بدخول غزة على الحدود المصرية. وكتبت «شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل هي جزء صغير مما هو مطلوب (وكان يتم تسليمها يومياً قبل النزاع)، وتتسبب التفجيرات في احتياجات إنسانية جديدة يائسة يومياً. إن الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب».

وختمت جولي منشورها بدعوة متابعيها إلى التحرك، قائلة «يجب القيام بأي شيء يمكن أن يمنع سقوط ضحايا بين المدنيين وينقذ الأرواح. مثل كثيرين آخرين، تبرعت لجهود الإغاثة الطبية. لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب». headtopics.com

وطلبت إسرائيل من سكان غزة الانتقال إلى جنوب القطاع في 18 أكتوبر. وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيتم إنشاء «منطقة إنسانية» في «المواصي» (أحد أحياء مخيم خان يونس للاجئين على بعد 17 ميلاً من مدينة غزة).

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