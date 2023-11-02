أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية بتواطؤ زعماء العالم

وأشارت إلى أن"الملايين من المدنيين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والأسر، يتعرضون للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم"، لافتة إلى حرمانهم من الغذاء والأدوية والمساعدات"وهو ما يتعارض مع القانون الدولي".
وشددت على أن"زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم" من خلال "رفض المطالبة بوقف إطلاق النار الإنساني ومنع مجلس الأمن الدولي من فرض وقف إطلاق النار" على طرفي الصراع.فجر الخميس، شن الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عدوانا جويا ومدفعيا، على محاور عدة من قطاع غزة، فيما استهدف محيط مستشفى القدس الذي يضم آلاف النازحين والمرضى.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية"وفا"، إن طفلا اسشتهد وأصيب اثنين آخرين إثر عدوان إسرائيلي على حي الزيتونة في غزة، استهدف منزل عائلة الدهشان. وفي سياق متصل، استشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات، اليوم الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، طبقا للوكالة.
وشمل العدوان مناطق متفرقة من قطاع غزة والذي تم عبر الطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، حيث تركز على على بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا وحي الكرامة، في شمال غرب القطاع. ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، حيث وصل عدد الشهداء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع إلى 8805.
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