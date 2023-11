أنجلينا جولي حول مقتل وجرح المئات في قصف إسرائيل لمخيم جباليا: غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية

وأضافت:"وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي ولتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي"، متابعة:"ومن خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في ارتكاب هذه الجرائم".

هاجم معهد دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي"INSS" بشدة شيخ الأزهر الشريف في مصر واتهامه بأنه يقف بجانب الحركات المتشددة في المنطقة وذلك بعد عدد من البيانات التي أصدرها.يحذر عدد متزايد من الخبراء من خطورة توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط في أعقاب التطورات الأخيرة حول غزة، مشيرين إلى أن ما يجري هذه المرة، ينذر بحرب مدمرة واسعة.

علّقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط تهجير سكان غزة، ووصفه لهذه الخطط بأنها"سيناريوهات افتراضية، أو حتى مفاهيمية".رونالدو يعلق بشكل ساخر على منح ميسي الكرة الذهبية الثامنة (صورة)

تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا، في"فزغلياد"، حول استفادة مقاتلي حماس من الدمار الذي يسببه القصف الإسرائيلي في غزة.أعلنت"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة"حماس"، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.حشد الإسرائيليون لمعركة غزة كل ما لديهم، بما في ذلك جندي احتياطي يبلغ من العمر 95 عاما. الإعلان عن النبأ تم بطريقة استثنائية ومن قبل مسؤول إسرائيلي رفيع.

AAWSAT_NEWS: غارة إسرائيلية تحوّل مخيم جباليا إلى مقبرة جماعية (صور)غارة تحوّل وسط مخيم جباليا في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي على مخيم جباليا يخلف مقتل أكثر من 100 شخصخلف قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، الثلاثاء، مقتل وإصابة أكثر من 250 شخصا.

OKAZ_ONLINE: المملكة تُدين الاستهداف اللا إنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزةالمملكة تُدين الاستهداف اللا إنساني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا في غزة

ALYAUM: 'التعاون الخليجي' يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزةمجلس التعاون يدين الاستهداف الإسرائيلي لمخيم جباليا في قطاع غزة

RTARABIC: غوتيريش يعرب عن 'صدمته' من قصف مخيم جباليا في قطاع غزةأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 'صدمته' من القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة والذي أسفر من مقتل العشرات، وفق ما أعلن الناطق باسمه.

RTARABIC: عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزةأكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عشرات المواطنين جراء قصف إسرائيلي عنيف استهدف حيا سكنيا في منطقة الفالوجا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

