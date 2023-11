أنجلينا جولي تدعم فلسطين وتدين استهداف المدنيين

وتابعت قائلة: "من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على كلا الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم". علق فنانون عرب على تصريحات انجلينا إذ كتبت الفنانة درة: "شكرًا لك أنجلينا جولي لكونك صوتًا لمن لا صوت لهم، شكرًا لك على قول الحقيقة حول هذه الإبادة الجماعية"، بينما كتبت كارمن سليمان: "شكرا لك أنجلينا جولي".

أما جومانا مراد قالت: "يا له من بيان شجاع شجاع.. يا له من ضمير شجاع مرتاح"، وعلقت هند صبري قائلة: "شكرا لك". فيما كتبت ناهد السباعي: "شكرا لتسليط الضوء على الحقيقة". وكتبت مريم الخشت: "شكرًا لك على التحدث واختيار تسليط الضوء على هذا الواقع الفظيع الذي يحدث منذ أكثر من 70 عامًا.. العالم يستيقظ أخيرًا.. شكرًا لكونك جزءًا من ذلك".

أنجلينا جولي وُلِدَت باسم فويت وهي مواليد 4 يونيو 1975، وهي ممثلة، وصانعة أفلام، وناشطة أمريكية، حصلت على العديد من الجوائز مثل: جائزة أوسكار واحدة، و 3 جوائز جولدن جلوب، وجائزتين نقابة ممثلي الشاشة، ولُقبت بالممثلة الأعلى أجراً في هوليوود عدة مرات. تُعرف جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، واختيرت عدة مرات لجائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.

شاركت مع والدها، جون فويت، في التمثيل لأول مرة في عام 1982 في فيلم الاستعداد للخروج، وبدأت حياتها المهنية ممثلةً في فيلم سايبورغ 2 عام 1993، وحصلت على الدور الرئيسي في هذا الفيلم، وكان هذا الفيلم من الأفلام ذات الميزانيات المنخفضة، وحصلت أيضاً على الدور الرئيسي في فيلم قراصنة عام 1995.

أيضًا شاركت في الأفلام الوثائقية جورج والاس (1997)، وجيا (1998)، وحصلت على جائزة الأوسكار كأفضل فنانة مساعدة على أدائها في فيلم فتاة، قوطعت عام 1999. حققت جولي شهرة كبيرة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم لارا كروفت: تومب رايدر، وهو فيلم مأخوذ عن سلسلة ألعاب الفيديو تومب رايدر.

