أنباء عن مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى مع «حماس»

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ووفقاً للمصدرين المطّلعين على تفاصيل المباحثات التي تجري من خلال مكتب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس» إسماعيل هنية، انتقل التفاوض بعد ذلك إلى دراسة إفراج «حماس» عن المدنيين الإسرائيليين المحتجَزين في غزة، إضافة إلى جثث من قُتلوا سواء في القصف الإسرائيلي، أو خُطِفت جثثهم في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وكذلك مزدوجي الجنسية بمن فيهم مدني إسرائيلي احتُجز من قبل هجوم «حماس».

وأوضح المصدران أن إسرائيل وافقت على تهدئة ليوم واحد فقط بشرط وجود جهات دولية لضمان سلامة المدنيين ومزدوجي الجنسية، وأضافا أنها لم توافق حتى الآن على دخول الوقود، بينما وافقت على فتح ممر آمن لخروج الجرحى الفلسطينيين والمواطنين الأجانب وإدخال المساعدات عبر معبر رفح. headtopics.com

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم (الجمعة)، إن مقر القيادة الرئيسي لحركة «حماس» يوجد تحت المستشفى الرئيسي في مدينة غزة.موقف ماكرون من حرب غزة يهدد الوساطة الفرنسية في لبنان وقالت مصادر «الثنائي الشيعي»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ماكرون بمواقفه هذه حدّ كثيراً من قدرته على التحرك لبنانياً، سواء بالملف الرئاسي أو غيره، وهو قلّص احتمالات نجاح مبعوثه بإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية سواء اليوم أو غداً».

ويقول مصدر دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن «الملف الرئاسي اللبناني بات مجمّداً وإن الموفدَين الفرنسي والقطري سيعودان حين تتوافر الظروف المناسبة ويتضح المشهد في غزة وإسرائيل». وتقتصر الحركة الدبلوماسية حالياً على محاولة تجنُّب انزلاق لبنان في أتون النيران المشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. headtopics.com

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