أم كلثوم سخرت من نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين!

ناقد سينمائي، وكاتب صحافي، وأستاذ مادة النقد بكلية الإعلام في جامعة القاهرة. أصدر نحو 30 كتاباً في السينما والغناء، ورأس وشارك في لجان تحكيم العديد من المهرجانات السينمائية الدولية. حصل على العديد من التكريمات، وقدم أكثر من برنامج في الفضائيات.عدد كبير من المشاهير تنسب لهم أقوال -وأحياناً أفعال- لا يمكن أن تصدر منهم، أو عنهم، ورغم ذلك نكررها مئات المرات حتى نصدقها.

لدينا صورة ذهنية راسخة عن المشاهير، وأيضاً لدينا من يجيد حبك الحكاية وتزويقها، حتى يعتقد البعض أنها منسوبة لهم. قطعاً أم كلثوم خفيفة الظل و«بنت نكتة»، إلا أن الوجه الآخر للصورة أنها لا يمكن أن تجرح إنساناً عامدة متعمدة. ظل بداخلها إحساس الفلاحة التي تعرف الأصول ولا تصدر عنها «العيبة».

مثلاً، روى لي عمي الشاعر الغنائي الكبير مأمون الشناوي، أنه كان قد ذهب إلى «استوديو مصر» في الأربعينات للقاء تحية كاريوكا التي كانت تصور فيلمها «لعبة الست»، والتقى بالصدفة مع أم كلثوم التي كانت على موعد أيضاً مع تحية. قالت له أم كلثوم: «متى تأتي تحية؟»، فأجابها: «سوف تأتي رأساً»، فردت أم كلثوم بسرعة بديهة: «مستحيل تحية تأتي رأساً؛ أكيد رقصاً»، «قفشة» أو «قلشة» خفيفة الظل، تصدر فعلاً عن أم كلثوم. headtopics.com

استمعت قبل سنوات لتسجيل إذاعي مع الأسف لم يتم تصويره تلفزيونياً، لأغنية «ليلة حب» عام 1972، عندما كررت مقطع «ما تشوقناش ما تعذبناش» مثنى وثلاث ورباع، واستبدت النشوة بأحد السميعة في الصفوف الخلفية، وترك مقعدة مخترقاً الصفوف، وانطلق مسرعاً إلى خشبة المسرح مردداً «أعِد يا ست أعِد»، فأشارت له أم كلثوم قائلة: «ما تعذبناش»، وضجت الصالة بالضحك. من يستمع إلى هذا التسجيل لن يعرف قطعاً لماذا ضحك الجمهور.

ورغم ذلك، انفلتت يوماً ضحكة غير مقصودة من أم كلثوم، عندما رأت بالصدفة نجيب الريحاني للمرة الأولى وجهاً لوجه، قبل رحيله ببضعة أشهر. لم تستطع أن توقف ضحكاتها، فما كان من نجيب الريحاني سوى أن انصرف غاضباً، ولم يتم التعارف بين قمتي الغناء والكوميديا في مصر! headtopics.com

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