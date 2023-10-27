أمين عام الأمم المتحدة وتل أبيب.. صدامات تاريخية 'مقلقة'

، بشأن الصراع الدائر بينها وبين الفلسطينيين، عندما قال إن الهجمات التي شنتها حركة حماس على الإسرائيليين في 7 أكتوبر: "لم تحدث من فراغ"، وإن الفلسطينيين تعرضوا لـ"احتلال خانق" على مدى 56 عاما.المروعة، وتلك الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للفلسطينيين"، محذرا من أن الحرب في غزة قد تنتشر في كامل المنطقة.في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، لمطالبة غوتيريش بتقديم استقالته فورا، كذلك ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اجتماعه مع غوتيريش الذي كان مقررا الخميس.

دائما تسلط هجومها على أي منظمة تخالفها الرأي، وأغلب المعارك مع الأمم المتحدة كانت بسبب انتهاكاتها ضد الفلسطينيين. كما أن موظفي الأمم المتحدة تطالهم دائما هجمات من الإعلام الإسرائيلي ومضايقات عند دخولهم إسرائيل، وحدث استهداف مباني تابعة للمنظمة الدولية خلال الغارات الجوية على مناطق فلسطينية.ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة منصبه لمدة دورتين، كل دورة تستمر 5 سنوات، وفي العادة يقضي الأمناء العامون الدورتين، عدا حالات نادرة، منها بطرس غالي.

إسرائيل لا تعي أن الأمم المتحدة منظمة عالمية هدفها نشر السلام ووقف العنف والتنسيق بين القوى المتنازعة. وصلت هذه الخلافات لرفض تجديد مدة بعض الأمناء الذين تولوا المسؤولية بعد إدانتهم هذه الانتهاكات، الجميع مثلا يتذكر بطرس غالي الذي رفضت واشنطن بطلب من إسرائيل التجديد له بعد أن أدان مذبحة ارتكبتها إسرائيل في headtopics.com

اقرأ أكثر:

skynewsarabia »

دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل تزامنا مع رشقة صاروخيةأفاد مراسلوا RT بسماع دوي صفارات الإنذار في أسدود، وكيسوفيم، وتل أبيب وميحطها تزامنا مع رشقة صاروخية جديدة باتجاه عدة مدن إسرائيلية بينها عسقلان وتل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

أمين عام الأمم المتحدة: هجومُ حماس لم يأتِ من فراغحرب غزة: هل يعتذر غوتيرش لإسرائيل أو يستقيل؟ اقرأ أكثر ⮕

غوتيريش: تصريحاتي حول حماس فُسرت بشكل خاطئعقب إلغاء وزير الخارجية الإسرائيلي اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومطالبة مندوب تل أبيب الدائم لدى الأمم المتحدة باستقالته - Anadolu Ajansı اقرأ أكثر ⮕

بوريل يدافع عن غوتيريش ضد غضب إسرائيل.. 'حرفوا كلماته'!بعد الهجمة الإسرائيلية العنيفة التي تعرض لها والمطالبات بإقالته، استنفر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل للدفاع عن أمين عام الأمم ال اقرأ أكثر ⮕

'التعاون الإسلامي': هجوم الاحتلال على أمين الأمم المتحدة ابتزاز سياسينوهت المنظمة بخطاب الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكدةً أنه ينسجم مع واجباته ومسؤولياته المتسقة مع القانون الدولي والإنساني، وكذلك ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها. اقرأ أكثر ⮕

ابتزاز أخلاقي وسياسي.. أبو الغيط ينتقد هجوم دولة الاحتلال على جوتيريشقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الهجوم الذي يتعرض له سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من جانب دوبة الاحتلال الإسرائيلي يعكس محاولة مكشوفة للإرهاب والابتزاز الأخلاقي والسياسي. اقرأ أكثر ⮕