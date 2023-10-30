أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقاً

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية سابقاً الشيخ فهد فيصل الثبيتي.

وقدم أمير المنطقة الشرقية الشكر للشيخ الثبيتي على ما قدمه خلال فترة عمله في المنطقة متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

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