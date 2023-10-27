أميركا وروسيا تهيمنان على صادرات الأسلحة.. وهذه الدولة الأكثر إنفاقا!

ويشكل ذلك ما يقرب من 40% من إجمالي الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم في ذلك العام، والذي بلغ 2.2 تريليون دولار، بحسب بيانات"Statista". كما يمثل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.وكانت الصين ثاني أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري حيث أنفقت ما يقدر بنحو 292 مليار دولار، تليها كل من روسيا والهند ومن ثم السعودية في المراكز 3 و4 و5 على التوالي.

وكان العالم قد شهد خلال 2022 اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن زيادة التوترات في بحر الصين الجنوبي. تعد أميركا الشمالية المنطقة الرائدة على مستوى العالم من حيث الإنفاق على الجيش. كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، أنفقت أوكرانيا على جيشها أكثر من أي دولة أخرى في عام 2022، بما يقدر بثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويرجع هذا الرقم المرتفع إلى دفاعها من الهجمات العسكرية الروسية والتي بدأت في فبراير الماضي.وحصلت الولايات المتحدة على حصة سوقية تبلغ 40% من صادرات الأسلحة الدولية بين عامي 2018 و2022. وكانت روسيا ثاني أكبر مورد للأسلحة الرئيسية في جميع أنحاء العالم، بنسبة تقدر عند 16% من الصادرات خلال نفس الفترة.

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