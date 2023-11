أمير تبوك يستعرض قضايا المنطقة في اللقاء الأسبوعي

ورحب أمير تبوك، بالقنصل السنغافوري والوفد المرافق له ، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب القنصل تشاندرا كومار، عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.من جهة أخرى، استقبل الأمير فهد بن سلطان، في اللقاء الأسبوعي، مساء أمس الأول، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وتناول أمير تبوك، في حديثه للمواطنين، العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: في ندوة 'اليوم'.. الجبير يستعرض المشروعات التنموية في المنطقة الشرقيةفي ندوة 'اليوم'.. الجبير يستعرض المشروعات التنموية في المنطقة الشرقية

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AJARABIC: الحوار أم الحرب بين واشنطن وطهران؟يستعرض الفيلم الوثائقي “الحرب الطويلة” الذي بثته قناة الجزيرة في الجزأ الثاني أبرز المحطات الرئيسية للعلاقة المتوترة بين إيران والولايات المتحدة وحليفتها في المنطقة إسرائيل.

مصدر: AJArabic | اقرأ أكثر ⮕

AJARABIC: الحرب الطويلة ـ جذور الصراعيستعرض الفيلم الوثائقي -الذي بثته قناة الجزيرة ليلة الجمعة (3/3/2023)- قصة 40 عاما من العداء الشديد بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة وحليفتها في المنطقة إسرائيل..

مصدر: AJArabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: «بوابة تبوك» تستقبل شعلة دورة الألعاب السعوديةتسلّم الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، في مقر الإمارة اليوم، شعلة النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية 2023، في إطار جولتها الترويجية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: عبد اللهيان: نتواصل مع السعودية وتركيا من أجل الضغط لوقف إطلاق النار في غزةحذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من تطورات جديدة في المنطقة إن استمر النزاع الذي قد ينتقل إلى مناطق أخرى.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: الخميس انطلاق بطولة حائل لجمال الخيل العربيةرحب الأمير عبد العزيز بن سعد أمير منطقة حائل، بكل زوار المنطقة والمشاركين في بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة بنسختها الثانية.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕