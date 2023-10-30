أمير الشرقية يستقبل سفيرة سويسرا لدى المملكة

أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الإثنين سفيرة سويسرا لدى المملكة السيدة /ياسمين شاتيلا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الاحاديث الودية ، وقدمت سعادة السفيرة شكرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.

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